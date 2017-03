Parlamentarios buscan hacer frente a abusos en estacionamientos y van por su gratuidad

Este miércoles, en el día mundial de los derechos del consumidor, parlamentarios DC, UDI y RN ingresaron proyectos de ley para corregir la letra y el espíritu de la cuestionada iniciativa que regula el cobro por uso de estacionamientos.

“Emplazamos al ministro de Hacienda y al ministro de Economía que admitan que metieron la pata, patrocinando y poniendo urgencia al proyecto para que sea Ley de la República lo antes posible, sino sus declaraciones serán frases vacías y sin ninguna repercusión”, expresó el parlamentario DC Fuad Chahín, acompañado de sus colegas de funciones y partido, Marcelo Chávez y Pablo Lorenzini.

A juicio de los diputados democratacristianos, la enmienda busca reposicionar al Parlamento del lado de la ciudadanía, para proteger los intereses de los consumidores y no de las empresas. Admitiendo que la autorregulación no existe e impedidos de fijar precios, afirmaron que apoyados en fallos judiciales de Tribunales y la Corte Suprema se puede regular que los cobros no sean abusivos y establecer la responsabilidad objetiva del proveedor en caso de robo o hurto.

En su afán de defender los intereses de la mayoría de los chilenos, los parlamentarios esperan no quedar nuevamente de rodillas ante el lobby empresarial, forzando las cosas para extender la gratuidad aún cuando ésta sea tildada por algunos como populista. Para revertir las conductas abusivas e ilegales, fruto de un mercado altamente concentrado, afirmaron tomar medidas lo antes posible. “Esperamos que los dueños de estacionamientos inauguren la nueva figura penal de cárcel por colusión” afirmó el diputado Chahín.

Chile Vamos se suma

“Nos parece impresentable lo sucedido con los abusos. Hay que cambiar las multas y sanciones, de 75 mil UF a 150 mil UTM, y en segundo lugar, volver a la carga con la gratuidad, garantizando el no cobro en, por ejemplo, un mall, previo consumo de $4.800”, afirmó el diputado UDI Gustavo Hasbún.

“Para garantizar el respeto a los ciudadanos, usuarios permanentes de los estacionamientos, debemos aumentar la fiscalización y sanción ante las actitudes maliciosas, para evitar que no vuelvan a ocurrir”, señaló la también diputada gremialista Andrea Molina.

Por su parte, Rojo Edwards (RN) y Paulina Nuñez (RN) aprovecharon la ocasión para incentivar la búsqueda de la gratuidad por el uso del estacionamiento. Si bien las iniciativas de la oposición abogan por menos tiempo y exigen comprobar compras al interior de los establecimientos, en este caso a contraboleta de consumo por al menos 1/8 de UTM, todos los sectores coincidieron que es hora de parar el abuso empresarial y, de una vez por todas, colocarse del lado de ciudadanos y consumidores y no de los grandes bloques económicos y el empresariado.