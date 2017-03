Esta es la nueva vida de Félix de “Los 80” alejado de la televisión

Lucas Bolvarán es el joven que encarnó a Félix en la recordada serie de televisión, “Los 80”. Durante las 7 temporadas que duró, vimos como este niño iba creciendo, hasta convertirse en un joven con ideas claras.

Hoy, Lucas tiene 18 años y después de su aparición en “Los 80” lo vimos en algunos programas haciendo apariciones esporádicas, como “Bailando” de Canal 13 en donde obtuvo el primer lugar.

Sin embargo, hoy se encuentra alejado de la televisión y con miras a lo que será su futuro. El año pasado rindió la PSU, pero no entró a estudiar, ya que no se decidió sobre qué carrera seguir: estaba entre Comunicación Audiovisual o Teatro.

“Me dí cuenta de lo que quería estudiar recién la semana pasada. No me fue pésimo (en la PSU) y fue un puntaje considerable. Pero no estaba seguro de qué hacer y no postulé a nada”, reconoció Lucas.

Hoy en día ya se decidió y sabe lo suyo es el teatro, por lo que entrará a estudiar eso para perfeccionarse.

Por mientras, el joven trabaja como mesero en un café de Santiago lo que lo tiene muy feliz: “Siempre he tenido el apoyo de mis padres, pero quería aprender. Este trabajo es un proyecto mío, lo gestioné, dejé currículum y significa partir por mí mismo” y agregó: “Es una forma distinta de relaciones con la gente. La tele genera muchas expectativas y te ilusiona. Esto lo sentí como una oportunidad para conectarme con el público, ser más cercano y no aprender otras habilidades, como ser empático o darle en el gusto a la otra persona”.

#FelixTheCat & #FelixLos80 #lucasbolvaran #Los80 A post shared by Félix Velasco TheCat (@felixuls) on Apr 10, 2016 at 2:55pm PDT

Uno de sus últimos proyectos en el mundo de la actuación, fue en la serie que transmitirá Mega “Pega, Martín, pega”, la cual fue escrita por el mismo guionista de “Los 80”, Rodrigo Cuevas.

La serie se tratará sobre la vida de Martín Vargas en donde Lucas dará vida al hijo de éste. “Mientras la estaban haciendo, supe que él (Cuevas) había hecho el personaje pensando en mí. No me lo dijo directamente, pero lo sentí como un ‘te necesito””, explicó el joven actor. “Traté de diferenciarlo para que no se pareciera a Félix, pero tiene una relación muy similar a la de él con Juan en Los 80, pero de un respeto más marcado”, confesó el joven actor.