Gerson: “Neymar no tendría hueco ni en la banca del Brasil del 70

No hay duda que está en uno de sus mejores momentos. Las grandes actuaciones de Neymar en los últimos partidos ha abierto una serie de debates, sobre todo en Brasil, en los que se discute si el joven de 25 años es o no mejor que varios de los ex futbolistas brasileños.

En este marco, Gérson, campeón del Mundial 1970 aseguró que el nivel del delantero del Barcelona no es comparable con el de los integrantes de aquel mítico equipo que superó a Italia en la final por 4 a 1.

“¿En qué lugar jugaría él ?, no puede tomar el lugar de Rivelino, ni el de Pelé, ¿entraría por Tostao, por Jairzinho? Ni siquiera habría espacio para él en el centro del campo”, sentenció el ex futbolista de 76 años.