Félix Martin busca recorrer Latinoamérica con su nuevo disco: Mechanical Nations

Félix Martin, el prodigio de la guitarra eléctrica que dio Venezuela para el mundo y radicado actualmente en Los Ángeles, EEUU, lanzó el pasado 24 de febrero su tercera producción discográfica titulada Mechanical Nations (Naciones Mecánicas), bajo el prestigioso sello norteamericano Prosthetic Records. Los 15 temas que contiene el CD fueron grabados con la técnica desarrollada por el propio artista para tocar su diseño de guitarra eléctrica de dos mástiles y 14 cuerdas que ha revolucionado al mundo musical. Entre sus prioridades se encuentra realizar una gira por Latinoamérica.

Mechanical Nations es una placa difícil de etiquetar. Muchos de los temas fueron inspirados en dibujos y obras de arte creadas por Félix Martín, así como por la música y la estética de los videojuegos. También es notable la presencia de elementos de la música latinoamericana, el góspel, el hip-hop, la electrónica (House, Jungle) y el jazz, con fuertes influencias de bandas como The Mars Volta, Korn, Nine Inch Nails, Primus, Dream Theater, Meshuggah y Mastodon.

A partir de este 24 de febrero el disco será distribuido en formato físico y estará disponible para compra digital a través de iTunes, Amazon y en la tienda de la web oficial del artista.

La otra novedad de Mechanical Nations es su sonido único. Ningún otro guitarrista en el mundo suena como Félix Martin en este disco, que además fue producido por él mismo y mezclado por Jamie King (Between The Buried And Me). Hasta ahora han sido lanzados dos videoclips oficiales, apadrinados por medios de prestigio como Billboard Latinoamérica y la revista Guitar World.

El venezolano enfatizó en su deseo de recorrer el territorio latinoamericano: “Pienso que la gente en toda Latinoamérica es la misma. Cuando viajo por EEUU o Europa y me encuentro a un latino, es exactamente igual que si me encontrara con un venezolano. Creo que toda Latinoamérica es como un país entero. Me siento muy identificado como latinoamericano cuando viajo por el mundo. Estoy más influenciado en la música venezolana como tal, incluso así fue que aprendí a tocar tapping con las dos manos, versionando música tradicional de mi país. Cuando estaba en la universidad, estudié mucho por cuenta propia los estilos de cada nación de Latinoamérica, como el tango de Argentina, los ritmos caribeños, el folclore colombiano, la música indígena de Ecuador y todos los estilos brasileños”.

“Duré 2 años componiendo este CD. Simplemente quería buscar sonidos diferentes en la guitarra y tratar de hacerlo lo más único posible y con identidad latina. Compuse alrededor de 50 canciones, luego escogí 15 y las desarrollé con mí técnica. Lo compuse en muchas partes del mundo entre las giras, pero mayormente en Los Ángeles y Venezuela”, explicó el artista.

El álbum fue grabado en formato de trío, siendo acompañado por el bajista venezolano Kilian Duarte y al baterista español Victor A. Carracedo. Dentro de las prioridades de Félix Martín se encuentra realizar una gira por Latinoamérica, lo que para él representaría un sueño hecho realidad. También girará por EEUU y pone su vista Europa. “Me han estado invitando desde hace tiempo para varios países de Latinoamérica. Si todo sale bien la gira será una realidad. Personalmente me gustaría visitarlos todos los países de Latinoamérica y conocerlos. Soy muy fanático de la cultura latina de cada país”.

Con Mechanical Nations, Martín se aleja del jazz fusión exhibido en trabajos anteriores, para acercarse más a las fusiones vistas desde la óptica del metal y del rock progresivo, con un sonido más potente y pesado. “Este disco representa más lo que es mi música hoy en día. El disco pasado lo hicimos hace mucho tiempo cuando estaba estudiando en Berklee, y tocaba más jazz en esa época. Sin embargo, sigue habiendo influencia de jazz fusión en el disco, pero más orientado al rock/metal que el jazz”, indicó.

En relación a cuáles son las características que diferencia a Mechanical Nations de sus discos anteriores The Scenic Album (2013) y Live in Boston (2012), el guitarrista oriundo de la ciudad de Barqusimeto asegura que son varias: “El sonido de la guitarra cambió muchísimo, ya que estoy tocando técnicas de tapping que no tocaba antes. El disco está casi todo en limpio, no toqué con distorsión. No hay porwer chords, ni solos de guitarra. La música es más sencilla y accesible, pero más complicada instrumentalmente. Los temas son más cortos y están más enfocados en la banda, en vez de tocar como solista”.

Sigue a Félix Martin en sus redes sociales

http://www.felixmartin.net/

https://www.facebook.com/felixmartinmusic

http://www.youtube.com/felixmartine

https://twitter.com/felixmartin14

http://instagram.com/felixmartinmusic

El Ciudadano