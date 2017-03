Nidyan Fabregat se lanza en picada contra Andrés Caniulef por tratarla de gorda

La modelo Nidyan Fabregat fue duramente criticada durante la Gala del Festival de Viña del Mar por el periodista Andrés Caniulef, quien la trató de gorda.

En ese entonces, Fabregat venía recién saliendo de una complicada cirugía, a través de la cual extrajo los implantes mamarios que usó por años.

Su vestido verde con hombreras que usó en la Gala fue también muy criticado, sobretodo por Caniulef que usó fuertes palabras para describirla.

Pero Nidyan también tuvo duras palabras para Caniulef y así lo hizo ver durante su visita al matinal de Canal 13, Bienvenidos, donde declaró:

”De Francisca García Huidobro me espero cualquier tipo de crítica (…) porque la conozco, aunque no está bien lo que ella hizo, pero lo peor fue que Caniulef me dijo gorda en televisión”

“Yo vengo recién saliendo de una operación, y todavía sigo con la hinchazón de la operación. Me achiqué las “amigas” (el busto), por un tema de salud”

“Caniulef al otro día dijo que yo estaba gorda. Y como él pide respeto, igualdad y todo, yo también le pediría que tuviera más respeto cuando se dirija a una mujer antes de decirle que está gorda, porque qué mensaje le estamos dando a la gente que lo está viendo, cuál es la imagen que tenemos que dar”

“Yo lo encontré súper injusto. A mí me caías muy bien, pero encontré que se te fue la mano al llamarme gorda. No vuelvas a hacer un comentario como ese, porque no se hace. Tú estás ahí gracias a todas las mujeres que te hemos aceptado, y te hemos querido, así que que nunca se te olvide”