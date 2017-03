Ex integrante de Mekano se fue en picada en contra de Karen Bejarano por filtración de fotos íntimas

La filtración de fotografías intimas de Karen Bejarano, no ha dejado indiferente a nadie, y varios de sus compañeros han salido a dar su opinión.

Esta vez, fue uno de sus ex compañeros en Mekano. Se trata del cantante Rigeo, quien comentó la situación al matinal de La Red, “Hola Chile”.

“La mejor forma es no sacarse fotos. Si te querí proteger, no te saquí fotos, no llorí sobre la leche derramada. Si yo me tomo un copete, choco y mato a una persona, tengo que pagar” declaró Rigeo.

Asimismo, Rigeo aconsejó que “tómense unos videos, véanse en ese rato y después no se los estén mandando. Nadie dice que no se las tomen, pero no se los manden”

Continuó diciendo “yo siento que es culpa de quien sacó la foto. No sé quién se la sacó…Lógicamente es culpa de quien se deja fotografiar desnuda. El otro weón, el que la filtró, mala clase el weón. No tenía por qué hacerlo”.

Vía TKM