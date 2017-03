9 cosas que los hombres odian del sexo y que no se atreven a decir

Sin duda alguna, tener sexo es uno de los placeres más grandes de la vida, sin embargo, no siempre es lo que todos esperan.

Si bien casi siempre son las mujeres las que manifiestan cuando algo no les gusta en la cama, lo cierto es que a los hombres también hay muchas cosas que les desagradan, pero que no dicen.

Es por eso que a continuación te mostraremos 9 cosas que los hombres odian del sexo en secreto:

1: Tienen que mantenerse erectos más tiempo del que crees

Es sumamente raro que durante todo el acto sexual el pene se mantenga erecto. No es que sea complicado tener una erección, pero lo que sí es complicado es que el hombre, a diferencia de la mujer, pasa por muchas etapas durante el sexo, primero comienzas a besarla, luego a tocarse, siguen algunas pausas y después de un juego previo, la penetración.

2: El juego del pantalón y los zapatos

Parece que no es molesto, pero en realidad sí lo es. Por lo general, el chico comienza quitando la blusa de la chica, luego sus pantalones, pero entonces están los zapatos. Es muy raro que ellas le quiten los zapatos a ellos, así que mientras un hombre tiene que aprender a quitar los zapatos de su novia, ellas siempre se acomodan para no quitar los de su pareja.

3: Orinar con una erección es más complicado que cuidar un niño

Es uno de los hechos que más duele como hombre. Tienes que colocarte de una forma en la que puedas hacer pipí, pero no mojes tus zapatos, no te ensucies tu y además concentrarte para que a uretra y la vejiga accedan a no eyacular, sino a orinar.

4: Nunca saben cuál es el momento correcto para ya hacerlo

Los dedos pueden ser un termómetro perfecto, pero si no eres muy comunicativo con tu pareja es común que no sepas cuándo es el momento concreto para hacer lo que se tiene que hacer. Estar adivinando si es el momento correcto o no, puede ser muy complicado para cualquier hombre.

5: No eyacular es difícil

Sí, sabemos que las mujeres tienen una naturaleza que los hombres no y por eso no entienden lo complicado que puede ser no venirse antes de que la mujer esté satisfecha. Ellos también estan excitados y si pudiéramos ser multiorgásmicos estaría genial, pero no es muy complicado.

6: No siempre es tan satisfactorio

No solo las mujeres sienten que el encuentro no fue lo que esperaban, esa sensación también les corresponde a ellos. La satisfacción de un hombre puede ser un poco más simple, pues de una u otra forma siempre van a llegar al orgasmo, pero esto no significa que la relación sexual haya sido lo que en verdad esperaban.

7: Siempre se espera que terminemos

No siempre pasa, a veces por una u otra razón, tardamos en llegar al orgasmo o simplemente no pasa. A pesar de que el organismo nos hizo precisamente para terminar, no siempre pasa y hay chicas que simplemente no lo comprenden.

8: También fingen orgasmos

Esta misma idea sobre el sexo y sobre tener que llegar al orgasmo los lleva, como a las mujeres, a fingir que sí terminaron aunque no sea cierto. Y esto tiene que ver con el punto anterior, queremos que hay igualdad en el sexo, pero no cuando se trata de los hombres o eso parece.

9: No puedes quejarte o decir nada

En algunas cuestiones, el hombre también resulta violentado o silenciado y no puede decir o quejase sobre nada de lo que no les gusta o lo que odian, y es que parece que está mal visto, pues, vamos a los hombres les debe gustar siempre el sexo.

Vía: de10