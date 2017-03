Le dijo de todo: Maura Rivera repasó a Carlos Caszely por dichos sobre su esposo

Hace un tiempo, Carlos Caszely se refirió en duros términos al desempeño de Mark González, haciendo alusión a las constantes lesiones que el joven futbolista estaba teniendo. A raíz de ello, es que Maura Rivera lo increpó a través de redes sociales, diciéndole: “Me da vergüenza ajena que siempre este señor viva hablando de su pasado futbolístico y peor aún se cree figura. Ya no eres lo que fuiste, ahora eres solamente un ‘señor’ mayor que busca siempre tener pantalla fácil… Supéralo Caszely siempre lloras la carta y hablas mal de los demás”.

A dos meses del altercado, la bailarina fue invitada a un programa de televisión en donde se le preguntó por el incidente, por lo que no tuvo problemas para volver a defender a su marido.

El sitio Glamorama transcribió la entrevista y esto fue lo que dijo:

“Pollo” Valdivia: “¿Sientes que es tu deber, como mujer del futbolista?”

Maura Rivera: “Es que sea como mujer o no mujer de futbolista. O sea, lo voy a hacer una y mil veces más. Yo no me arrepiento en lo absoluto. Están tocando a mi familia. Yo no estoy hablando como Maura Rivera de la televisión. Estoy hablando como la esposa, como la mujer que ha vivido todo lo que a él le ha costado en su momento. Volver, y ni siquiera había empezado el campeonato, ¿cachai? Por último, espera que empiece el campeonato y después juzga”.

“A mí lo que me molestó de cierta manera es que yo nunca más hablé del tema, porque fue como mucho. Pero a mí lo que me molestó es que una persona, que fue súper importante dentro del fútbol, hable así de los jugadores más jóvenes”.

“Yo no me imagino a Mark, el día de mañana, cuando ya sea más grande, haciendo mierda, perdonen la expresión, a gente que está hoy sacándose la cresta por salir adelante en el tema del fútbol. No me lo imagino”.

Valdivia: “¿Te parece que fue una crítica malintencionada?”

Rivera: “¿De él? Fue mala onda. Me parece que…”

Valdivia: “Hace poco hay una del Pollo Véliz con el Nico Castillo, que dijo que no tiene talento y que es mucho mejor Alexis”

Rivera: “A ver. Bonvallet ya existió. Ya estaba. O sea, no hay otro. No. ¿Para qué? La verdad es que yo creo que no corresponde, si fuiste una figura tan importante, ¿cachai? Al contrario. Tenemos que apoyar, tirar para arriba. Si lo hace mal, empezando el campeonato, lo puedo entender”

Valdivia: “Una crítica”

Rivera: “Exacto, una crítica. Pero es una crítica constructiva. Tampoco no nos podemos burlar, porque ese señor se burló, se burló de Mark. Y eso es lo que me molestó a mí. Entonces, como te digo. Yo hablé desde el estomago, desde mujer, desde ser su esposa, la mamá de sus hijos. Yo no hablé con ganas de polemizar, porque yo siempre me he hecho a un lado de las polémicas”.

“Nunca he sido una mujer que esté en medio de las polémicas. Jamás. Nunca respondo. Pero esta vez tocaron a mi familia. Él es parte de mi familia. Y eso no lo voy a aguantar. Que de mí digan lo que quieran”.

Valdivia: “No me parece raro, Maura. Y no es extraño, porque no eres la primera ni la última. Porque, en general, las mujeres están teniendo voz y defendiendo, como dices tú, a su familia. No veo por qué haya que dar explicaciones de por qué te metiste”

Rivera: “No, pero es que el país es muy machista. Yo escuché declaraciones como que, uno como esposa de futbolista, ni siquiera tengo opinión y me tengo que quedar callada. O le hice un flaco favor a él, o qué se yo”.

“También hubo gente, como Patricia Maldonado, que dijo que ella hubiese sido peor aún. Hubiese sido más dura de lo que fui yo. Y está bien”.