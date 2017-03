La “venganza pornográfica” que sufrió Mischa Barton: ex pareja filtró videos íntimos de la actriz

La ex protagonista de The O.C., Mischa Barton, está pasando por un duro momento ya que están subastando en Internet un video sexual sobre ella y un ex novio de la actriz, quien por venganza decidió publicar las imágenes.

La actriz fue víctima este martes recién pasado. Su abogado se encargó de denunciar que estaba rondando un video con alto contenido sexual por las redes, sin el consentimiento de ambas partes. De hecho se estaba intentando vender a portales web a ver quién pagaba más por el material.

Todo esto sucedió después de que en enero recién pasado se supiera que Barton estaba internada en un hospital, después de ser vista semidesnuda y gritando incoherencias.

“Se informó que hay imágenes de Barton desnuda o de sexo explícito que están siendo vendidas. Mischa no consintió ninguna de estas grabaciones. Cree que fue grabada sin su consentimiento por alguien con quien salía en la época. Hay un nombre para esta conducta repugnante: venganza pornográfica”.

La actriz y su representante estarían ofreciendo una recompensa por el video o los videos si es que alguna web los logra captar. Este delito se califica como venganza pornográfica en el estado de California.