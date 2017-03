Esto es lo que hace más vulnerable a cada signo del zodiaco

No importa qué tan desarrollada tengas tu personalidad, siempre habrá un punto débil que te hará vulnerable ante alguna situación. Cada signo zodiacal tiene una característica que lo hace único y también puntos débiles que lo dejan vulnerable.

A continuación revisa qué es lo que hace vulnerable a cada signo del zodiaco:

Aries. Es uno de los signos de zodiaco cuya autoestima es digna de aplausos, pero justo cuando está con alguien a quien considera superior por su inteligencia y astucia, su espíritu competitivo sale a la luz, y no descansará hasta comprobar que él es el mejor.

Tauro. Este signo del elemento tierra trabaja duro por conseguir lo que quiere, es uno de los más constantes. Una vez que consigue algo se empeñará por preservarlo. El miedo a perder lo que tiene puede hacer que actúe de formas inesperadas.

Géminis. Si algo le cuesta a este signo es ser constante y terminar lo que se propone, la duda de no saber si está haciendo lo correcto lo puede hacer sentir vulnerable y nadie quiere que el geminado se sienta así pues le dará miles de vueltas a las cosas hasta encontrar eso que le dé paz.

Cáncer. El mayor miedo de cáncer es perder el cariño de las personas que ama y no, no se limita a sus afectos familiares, también a los amigos y los compañeros de trabajo. La dependencia a estos afectos y el miedo a que ya no estén es una de sus máximas inseguridades.

Leo. Este signo es fuego se caracteriza por tener una autoestima muy alta algo que puede volcarse como un defecto. Leo odia no recibir el reconocimiento por lo que hace, se sobre exige para lograrlo. Si hay algo que lo vuelve inseguro es la falta de reconocimiento.

Virgo. Si alguien es analítico y perfeccionista, ese es un virgo, por lo cual siempre se está preguntando si está haciendo las cosas bien y si podría hacerlas mejor. Su búsqueda de perfección y el miedo a que las cosas no salgan como las planeó son su peor miedo.

Libra. Tu mayor inseguridad, como buen representante del equilibrio, es que hay conflictos, si hay algo que te saca de tu centro es tener problemas en tu entorno, te cuesta trabajo lidiar con los sentimientos encontrados, con el coraje te sacan en definitiva de tu centro.

Escorpio. Eres uno de los signos que ama aprender y el conocimiento es tu principal arma, cuando no tienes eso, llega a frustración a tu vida. La inseguridad viene de la frustración que tiene el nacido bajo el signo de escorpión.

Sagitario. Es el optimista del zodiaco y esa es su principal debilidad. Crearse expectativas y que estas no se puedan cumplir, le cuesta trabajo creer que no todos mantienen ese espíritu optimista y cuando alguien lo hace dudar, sucumbe ante el miedo de no saber qué hacer.

Capricornio. Es uno de los signos cuya capacidad para organizar su vida y la de los otros es digna de premios, pero cuando se trata de organizar y aclarar lo que siente, es ahí donde viene el problema. Se empeñará en esconder lo que siente, como mecanismo de defensa, pero mostrar sus sentimientos, eso sí que lo hace vulnerable.

Acuario. La distancia emocional que le pone a todo es lo que le lleva a oír una voz de alarma. Tu miedo a enamorarte y perder cosas son dos de las características que te hacen vulnerable e inseguro, cosa que, debido a tu naturaleza te molesta muchísimo.

Piscis. Es uno de los signos más soñadores del zodiaco, porque así se siente seguro, cuando a piscis le dan un choque con la realidad, los problemas vienen, porque está mejor viviendo en la fantasía. Aceptar su realidad, eso es lo que lo hace vulnerable.