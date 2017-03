El impactante mensaje de Dominique Lattimore a Oriana

Dominique Lattimore está pasando días difíciles al interior del reality de Mega, “Doble Tentación”, debido a los constantes acosos e insultos que recibe por parte de Oriana Marzoli.

De esta forma, Dominique decidió escribirle un mensaje a Oriana en la pared, en donde declaró:

“Todos los hombres y mujeres somos absolutamente iguales, sin distinción alguna de etnia, color, físico o sexo, orientación sexual, edad, discapacidad, idioma, religión, opinión política o cualquier otra índole. Origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier condición, como queda recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1948. Pero tú eres una auténtica hija de puta”.

Las reacciones ante esto fueron variadas, con muchos televidentes a favor de la morena, mientras que varios también en su contra.

Hace algunos días, el amigo de Dominique, Mauricio González, señaló a un medio local: “Hace rato que venía notándola mal. Hace una semana y media, cuando tuve acceso a hablar con ella le pregunté cómo estaba y me dijo que mal. Ahí la empecé a notar rara y me insistió que no sabía cuánto tiempo iba a durar porque estaba aburrida”

“En una oportunidad me mandó un correo en donde decía que estaba chata y que se quería ir, ya que el ambiente era muy denso. Y hace como una semana y media, habló con su mamá y el llamado la afectó mucho. Su madre la notó bajoneada y (dijo) que si seguía así, ella misma la iba a ir a sacar”

Según señalan varias fuentes cercanas a Dominique, tanto ella como Lisandra Silva habrían presentado su renuncia al reality, pero desde Mega no la habrían aceptado.

