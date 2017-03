La relación de Selena Gomez y The Weeknd estaría en peligro por culpa de esta foto

La pareja del momento en el mundo de la música es sin duda la de Selena Gomez y The Weeknd, quienes comenzaron como un rumor y ahora son un hecho indiscutido.

Pero una fotografía que el cantante publicó en su cuenta de Instagram podría poner en peligro esta idílica relación que recién comienza.

La polémica foto no es nada más que el poster del nuevo sencillo de The Weeknd, “I feel it coming”, la cual canta junto a Daft Punk.

Lo que tiene revolucionada a las redes sociales con esta foto es la misteriosa mujer que aparece detrás del cantante en la imagen, quien se trataría de la modelo Bella Hadid, ex novia del músico.

Este hecho no ha sido confirmado ni negado por The Weeknd, pero las facciones de la mujer de la fotografía con la de la súper modelo son bastante parecidas.

The Weeknd y Bella Hadid son historia desde diciembre del 2016 y ya sabemos que desde febrero de este año se le ha visto muy cariñoso con Selena Gomez.

VÍA TKM