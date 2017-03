Chloë Grace Moretz hizo un topless para mostrar su nuevo sexy tatuaje (+ Fotos)

Chloë Grace Moretz se está encargando de mostrarle al mundo que hay cambios en ella.

El fin de semana la joven estrella llevó a Instagram una selfie para compartir su nuevo radical look. Chloe ahora lleva el cabello mucho más corto y platinado, gracias al estilista Russell Gregory, haciéndola lucir más fresca y adulta.

Pero eso no es todo…

Este miércoles, la Moretz publicó una muy sexy foto en topless con la intención de darle al mundo un vistazo del nuevo tatuaje que ahora lleva justo debajo de unos de sus senos (sí, al mejor estilo de Rihanna). Se trata de la frase escrita a mano “se pone mejor que esto”.

La obra fue realizada por el artista del tatuaje de Los Angeles Dr. Woo.

“It gets better than this” New @ChloeGMoretz‘s tattoo 😇 pic.twitter.com/elsnAnc9Xb

— ChloeGMoretzLT (@ChloeGMoretzLT) 16 de marzo de 2017