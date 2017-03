Angie Alvarado se hizo un extraño cambio en las cejas y sus seguidores tuvieron opiniones divididas

No mas maquille!!! El mejor invento del mundo!! Microblading, técnica de maquillaje seminario permanente(osea que dentro de 1 año no me tendré que maquillar las cejas jejejeje), dura entre 12 a 24 me ese dependiendo el tipo de piel! Es demasiado maravilloso!! Tienen que probarlo en @microblading_prostudio @microblading_prostudio mis cejas quedaron hermosas😍😍😍😍

A post shared by Angie Alvarado 😊😆 (@angieaalvarado) on Mar 15, 2017 at 9:37am PDT