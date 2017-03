Instagram borró una foto de esta chica en ropa interior ¡La razón tiene a todos indignados! (+Fotos)

Mallory King es una mujer de 25 años que está muy orgullosa de su cuerpo. Actualmente, es entrenadora personal y madre de un precioso niño. Gracias al gimnasio, perdió 45 kilos después de quedarse embarazada. Mallory muestra orgullosa su cuerpo y su estilo de vida en su página de Instagram.

Sin embargo, hay gente que no quiere reconocer el gran trabajo y el esfuerzo que le ha supuesto a esta chica perder todos estos kilos. En una de las fotos que Mallory subió a Instagram, un usuario la criticaba por tener celulitis en las piernas. Pero Mallory no iba a dejar que este comentario le afectara y le envió una respuesta bastante especial al “simpático” usuario que había hecho el comentario:

“En esta vida hay cosas peores que la celulitis; tu desagradable actitud, por ejemplo”, escribía Mallory junto a la fotografía. Las reacciones no tardaron en aparecer: cientos de personas aplaudían la actitud de Mallory y señalaban que les gustaba la foto.

Sin embargo, la alegría no le duró mucho: Instagram decidió suprimir la foto de su plataforma debido a que “no sigue las reglas de la comunidad” de la red social (podemos verla ahora porque otra persona la compartió en su cuenta y esta no fue borrada).

¿Pero qué significa esto? ¿Cuál es la razón de Instagram para borrar esta foto? Algunos pensaron que se debía al gesto que Mallory estaba haciendo con el dedo de la mano izquierda. Pero, en realidad, Instagram (y todo internet) está lleno de fotos de gente haciendo el mismo gesto. Para otros, y para la propia Mallory, la razón se debe a que está mostrando su cuerpo.

“Han borrado mi imagen de Instagram. Y esto me molesta por dos razones:

1) ¿Por qué hay miles de fotos que enseñan traseros y pechos de forma mucho más vulgar que en mi foto y nadie las borra? ¿Quizá es porque mi celulitis es ofensiva? ¿Quizá es porque no estoy intentando parecer sexy? ¿O puede ser que la razón sea que no tengo el tipo de cuerpo que normalmente se muestra en esta red social? 2) ¿Por qué la gente se asusta tanto de una mujer que no tiene miedo de mostrar su cuerpo y decir lo que piensa? […] Yo voy a seguir compartiendo mis fotografías porque el mundo necesita más mujeres que no se avergüencen de sus cuerpos y no tengan miedo de compartir sus pensamientos”.

Tanto si Instagram decidió borrar la foto por el gesto de Mallory como si lo hizo porque mostraba su cuerpo, las razones no son válidas, ya que hay miles de fotos en la red social que muestran exactamente lo mismo.

Sea como fuere, es importante que recordemos que todos los cuerpos son hermosos y que no debemos dejar que nos afecten los comentarios de personas que solo quieren hacer daño. Mallory lo sabe bien y su actitud debería servir de ejemplo para muchas otras mujeres a las que sus complejos les hace tener miedo de mirarse al espejo.