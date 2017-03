“¡Dios mío! ¡No me reconozco!”: la transformación de un vagabundo en un moderno hipster

La transformación fue tan radical que impactó en las redes sociales y el video grabado por La Salvajería se viralizó en pocas horas. Al ver el resultado, el hombre se emocionó hasta las lágrimas. “¡Joder! ¡Dios mío! No me reconozco. Es alucinante esto, tío. ¡Uy, Dios, no me va a reconocer nadie! Ya no soy José Antonio. El barrio entero no me va a reconocer nadie“.

