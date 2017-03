¿Selena Gomez se está convirtiendo en Bella Hadid por The Weeknd? (+ Fotos)

Con cada nueva relación llegan las mariposas, las muestras públicas de afecto y la urgencia de vestirse un poco diferente para cada nuevo novio. ¿Verdad?

Quizás tu nuevo chico es un poco más deportivo que el anterior, lo que significa que vas a correr a comprar ropa nueva para tu próxima cita.

Quizás tu nuevo hombre ama cómo se te ve el verde, así que podrías ir a comprar cosas color esmeralda.

Pero también pasa en el otro sentido. Hay muchos chicos que se visten para sus nuevas novias.

Sin importar quién es el que cambia, siempre es interesante estudiar una relación.

Lo que nos lleva a nuestro dilema actual: ¿Selena Gomez cambió su estilo desde que sale con The Weeknd? ¿Acaso intenta renovar su estilo y lucir más como Bella Hadid?

Muchos creen que así es pero, qué tal si analizamos las pruebas…

Prueba A: Primero lo primero, desde que Selena y Abel son pareja, la ex estrella de Disney se ha dejado ver muchas veces con crop tops. Entre noches de citas, clases de Pilates y cafés, la chica siempre nos muestra sus abdominales. ¿Así que esta es una nueva costumbre de Selena? Resulta que no. La chica de 24 años se viste con crop tops desde hace mucho tiempo, tanto en la alfombra roja como en su vida diaria.

Prueba B: Los 90s están de moda de nuevo, desde lentes con forma oval hasta pantalanes lavados. Y a pesar de que Gomez abraza esta tendencia con su propio estilo desde que sale con el cantante de The Hills, no parece nada nuevo para ella. Es fan desde hace mucho tiempo de las marcas más grandes de los noventa (será el próximo rostro de Coach). También recicla looks del pasado en las citas con su novio. Ejemplo: sus lentes rojos y botas militares.

Prueba C: Si lo tienes… muéstralo. Eso es precisamente lo que Selena hace desde que se distanció de su imagen como estrella infantil. El año pasado, durante la Semana de la Moda de París, la actriz escogió un leotardo ajustado, mini falda de jean y botas altas, lo que capturó todas las miradas de los Campos Elíseos. ¿Qué ocurrió cuando empezó a salir con el Starboy? Se mantuvo fiel a sus raíces de alta costura y a la vez sexy, como siempre.

Conclusión: No arregles algo que no está roto. Puede que la cantante haya encontrado un nuevo amor en la vida, pero se mantiene real cuando se trata de moda. Seguro, algunas cosas han cambiado, pero eso es normal. Esta es nuestra teoría, tómala o déjala, pero cuéntasela a tus amigos.

Vía E!Online