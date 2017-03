Marcela Vacarezza confesó porqué Leonardo Farkas no la soporta

Hace pocos días, Leonardo Farkas celebró su cumpleaños invitando a una serie de rostros de televisión, entre esos, Rafael Araneda. Sin embargo, la invitación fue sólo para él y no para su esposa, Marcela Vacarezza.

A raíz de esto, es que Vacarezza confesó que su relación con el filántropo no es la mejor y explicó la razón: “Comenzó porque conté en S.Q.P. situaciones que vi en reuniones sociales que no me gustaron. Fue en el ámbito privado, por eso no quiero repetir qué cosa dije, porque ahí igual yo la estuve embarrando”, confesó.

Y a lo que no se quiso referir fue a unas declaraciones que hizo sobre la molestia que le producía la ostentación de Farkas: ““Le desagradaba a Marcela que por ejemplo, cuando había una comida y alguien sacaba un espumante, Farkas decía cosas como yo tengo uno mucho mejor en mi casa”, contó Michael Roldán.

A pesar de todo, Vacarezza entiende que Farkas esté molesto con ella: ““Si veo a alguien en TV hablando mal de mí también me enojaría”, aseguró.

A pesar de entender la razón, explica que todavía mantiene su opinión: “Mantengo mi opinión, aunque siempre he dicho que él públicamente es una persona súper generosa”.