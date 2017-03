Ben Affleck habla por primera vez de su adicción al alcohol: Hizo duras confesiones

Hace un tiempo que Ben Affleck estaba teniendo problemas con el alcohol y es por eso que decidió ingresar a rehabilitación. El actor quiso hablar por primera vez de su problema y lo hizo a través de su cuenta de Facebook.

“He completado el tratamiento para la adicción al alcohol, algo que he tratado en el pasado y que seguiré enfrentando. Quiero vivir la vida al máximo y ser el mejor padre”, comenzó contando.

Y continuó: “Quiero que mis hijos sepan que no hay vergüenza en obtener ayuda cuando la necesitas y ser una fuente de fuerza para cualquiera que necesite ayuda, pero tiene miedo de dar el primer paso”.

Para finalizar, Ben Affleck sentenció: “Tengo suerte de tener el amor de mi familia y amigos, incluyendo a Jen, que me ha apoyado y cuidó de nuestros hijos como he hecho el trabajo que me propuse hacer. Este fue el primero de muchos pasos que se están tomando hacia una recuperación positiva”.

Cabe señalar que él y su esposa, Jennifer Garner, estaban tramitando el divorcio, sin embargo, ambos decidieron darse una segunda oportunidad y recuperar su matrimonio.