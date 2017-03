Selena Gómez enciende las redes con osadas fotos para revista

Este jueves Selena Gómez deslumbró a sus fanáticos con osadas fotografías para la revista Vogue.

La joven cantante compartió algunas de ellas en su cuenta de Instagram e inmediatamente sus seguidores la halagaron por su belleza.

“Ok, me estoy volviendo un poquito loca. ¡Emocionadísima de compartir mi primera portada de la versión americana de Revista Vogue con ustedes!”, escribió Selena en una de las fotografías.

Esto ocurre en medio de un difícil momento para la cantante, en donde sus problemas de ansiedad y depresión la han llevado a cancelar giras: “Tras haber confesado que está luchando contra la ansiedad y la depresión, tras abandonar su gira, tras iniciar una polémica relación con The Weeknd con una enfadadísima Bella Hadid de por medio. Justo entonces, llegó la portada de su vida”, señaló la propia revista.

Según palabras de Selena: “Los tours son algo muy solitario para mí (…) Mi autoestima estaba destruida. Estaba deprimida, con ansiedad. Empecé a tener ataques de pánico antes de salir al escenario o bien nada más abandonar el mismo. Básicamente, sentía que no era buena, que no era capaz”, dijo.

Además, se refirió a su interacción con sus fans a través de Instagram, lo que la ha llevado a sufrir varios malos ratos: “En cuanto me convertí en la persona con más followers de Instagram, como que me asusté bastante (…) Se convirtió en algo que me consumía. Era el motivo por lo que me levantaba y acostaba cada día. Era una adicta, y sentía que estaba viendo cosas que no quería ver, como si estuviera metiendo cosas en mi cabeza que en realidad no quería que me importaran. Siempre termino sintiéndome fatal cuando miro Instagram”, sentenció.