Barcelona habría decidido no contratar a Jorge Sampaoli

La eliminación de la Champions y la pérdida de terreno en la Liga de España complicaron el gran momento de Jorge Sampaoli que incluso lo tuvo como principal candidato para dirigir al Barcelona tras el anuncio de Luis Enrique de dejar esa banca a mediados de año.

Sampaoli se encuentra viviendo su momento más difícil desde que llegó al fútbol europeo y según indicó Radio Catalunya, el argentino habría dejado de ser opción para dirigir al Barcelona, y una de las razones, precisamente es la derrota ante el actual campeón de la Premier League.

Además, el mismo medio aseguró que el ex DT de la Roja no reúne las condiciones para ser adiestrador del club catalán, debido a que no conoce la interna de la institución. Ante esto, Sampaoli finalmente cerca de renovar con el Sevilla, elenco donde ha realizado una destacada campaña sobre todo en La Liga Española.