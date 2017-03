Se buscan militantes: una mañana con los partidos políticos en el Paseo Ahumada

El Paseo Ahumada dejó de ser de exclusividad para los vendedores ambulantes, estatuas humanas, lustradores de zapatos y multitiendas de alcance nacional. Por estos días, y hasta el 14 de abril, se ha transformado en el escenario ideal para que los partidos políticos vayan en busca de militantes nuevos que quieran firmar para alcanzar los 18.500 inscritos, cifra crucial para contar con un candidato presidencial.

En la intersección con Huérfanos, en la esquina donde se ubica desde hace 20 años el movimiento Aquí la gente (contrario al sistema de AFP), ahora hay un stand pequeño para inscribirse en Renovación Nacional (RN). Dos jóvenes, con volantes en la mano, le preguntan a la gente si es que desea militar en el partido.

–¿Quiere inscribirse en Renovación Nacional? –dice una de las dos, con una sonrisa firme dibujada en la boca.

–No.

Nadie quiere. Me acerco a la chica que parece saber más y le pregunto cuántos militantes nuevos consiguen a diario. Ella explica que desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde no se superan las 25 o 30 firmas. RN no la tiene nada de fácil: según los últimos datos del Servel, hasta el 14 de marzo, a un mes del término de plazo, contaban con 9.780 inscritos, lo que les restringiría el número de candidatos y les imposibilitaría llevar una carta presidencial propia. El único que llegó a la meta es el Partido Socialista.

En la otra esquina está la Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido que tiene como uno de sus históricos financistas a Carlos Alberto Délano, protagonista del Caso Penta.

Tampoco se acercan mucho. Esa colectividad también tiene un dolor de cabeza: cuenta con 8.426 inscritos.

Pedro Aguirre Cerda y Alejandro Guillier en la misma foto

“¿Te gustaría apoyar a Alejandro Guillier?”, pregunta una de las militantes del Partido Radical (PR) a los peatones que pasan raudos por el Paseo Ahumada. En el stand está Osvaldo Correa, secretario general del PR. “Nos hemos llevado una grata sorpresa porque la aceptación de la gente es bastante positiva. Tenemos entre 80 y 100 personas que están ingresando al partido diariamente. Es una buena estrategia salir a la calle, no tenerle miedo a la gente”, comenta.

En menos de media hora el PR alcanza a conseguir entre 20 y 30 nuevos militantes. La mayoría viene para respaldar a Alejandro Guillier en su aventura presidencial. “Nos hemos encontrado con gente que hace tiempo era partidaria del radicalismo, gente que antes del 73 era militante. Y hemos encontrado una cantidad de independientes que ingresan al partido para apoyar a Alejandro Guillier”, dice Correa.

El stand es uno de los más grandes: tiene a lo menos cuatro o cinco sillas. En cada esquina, bajo un toldo verde, hay un pendón con una fotografía en blanco y negro del gran estandarte del radicalismo, Pedro Aguirre Cerda. A su lado, por medio de un sutil photoshopeo, está a todo color el que promete transformarse en un histórico del partido: Alejandro Guillier.

“Son dos íconos importantes, uno del siglo pasado y uno del siglo XXI. Creemos que el liderazgo generado por el senador Guillier va a marcar un antes y un después en la política. Ha sido capaz de reencantar a aquella ciudadanía alejada de la política, aburrida de estos temas de acuerdos cupulares”, agrega Correa.

El PR está bastante lejos de la cuota mínima para llevar carta presidencial. Hasta el 14 de marzo acumulan 7.195 inscritos en la colectividad, por lo que faltarían más de 10.000 nuevos militantes si es que se quiere concretar, a través de aquella vía, la idea de Guillier.

¿Dónde está el PPD?

“Yo quería apoyar a Guillier y fui a un mesón que era del PPD y una señora me hizo firmar, pero en apoyo”, cuenta Patricia, una transeúnte que se acercó al mesón del PR para entregarle sus respetos y su adherencia al ex presidente del Colegio de Periodistas. “Yo firmé, huella digital y bueno, lo que me están comentando ahora es que yo estoy afiliada al partido, y eso yo no lo quería hacer. Yo solo quería apoyar a Guillier. No puedo porque me dicen que estoy afiliada al partido PPD”, agrega, luego de haber conversado con una de las encargadas de recolectar militantes para los radicales.

Patricia espera a que se instale nuevamente la carpa del PPD, cuyo candidato presidencial es Ricardo Lagos. Hasta las 13 horas no llega nadie. Uno de los recolectores del PR comenta algo y entiendo un poco más el por qué demora tanto la llegada: “Ayer se les inscribieron como cuatro personas, nomás”.

Nicolás Massai (@nmassai)