Donald Trump echó a los chicos de One Direction de su hotel por una insólita razón

Donald Trump ya se creía con el derecho de hacer lo que quisiera incuso antes de ser elegido Presidente de los Estados Unidos. Liam Payne reveló ahora en una nueva entrevista que el empresario una vez los echó del hotel que tiene en Nueva York luego de que se negaran a hacer algo que él pidió.

Cada vez parece ser más obvio que el magnate inmobiliario siempre quiere salirse con la suya, y si esto no sucede, castiga a la persona que le diga que no. Eso sucedió cuando los chicos de One Direction se encontraban en la Gran Manzana para hacer unos shows, y estaban alojados en el Trump International Hotel & Tower New York, pero el equipo de ellos se negó a despertarlos para que fueran a saludar a la hija del ahora Presidente de USA.

En la entrevista que Liam le dio a la revista Rollacoaster reveló: “Donald Trump nos echó una vez de su hotel. No podrás creerlo. Fue por su hija. Llamó a nuestro manager y estábamos dormidos. Él dijo ‘bueno, despiértenlos’ y le dijeron ‘No’ y no nos dejó usar más el garage bajo tierra.” No aclaró cuál de las hijas, si Ivanka (35) o Tiffany (23), era la que los quería conocer pero suponemos que fue Tiffany, por la edad.

Si bien no los echó él mismo, al prohibirles usar esa parte del hotel fue como hacer eso mismo ya que fuera del hotel se juntaban muchas fanáticas por lo que era imposible para ellos en la puerta y no podían hacer una salida en secreto. “Obviamente en Nueva York no podemos ir afuera. New York es implacable para nosotros. Él básicamente dijo ‘Okay, entonces ya no los quiero en mi hotel.’ Y tuvimos que irnos de allí.”