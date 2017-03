Esta fue la reacción de Emma Watson tras la salida a la luz de sus fotos privadas

La reacción de Emma fue de furia y bronca, según pudo saber HollywoodLife.com. “Comenzaron a amenazarla justo después de su gran discurso sobre los derechos de las mujeres en las Naciones Unidas“, confió un allegado a la famosa. “Quienquiera que esté detrás de esto, está tratando de callarla y pararla de que hable sobre los derechos de las mujeres”, explicó.

Pero, obviamente, eso no va a cambiar en nada la lucha de Emma: “Esto solo ha hecho que esté más determinada a pelear. No importa cómo la amenacen o cuántas fotos falsas revelen, ella no se va a rendir, no sentirá miedo a la sumisión”, explicó.

“Estas fotos desnudas son un engaño total, pero eso no significa que no sea dañino”, reveló la fuente. “Es doloroso para ella y para su familia. Emma está furiosa. Quiere justicia, quiere ver a cualquiera que esté detrás de esto ser atrapado y castigado”, explicó.

Vía TKM