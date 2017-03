Los 10 sueños eróticos más comunes en hombres y mujeres

Si Sigmund Freud está en lo correcto, los sueños son las realizaciones disfrazadas de deseos reprimidos y entonces cada vez que tienes uno de ellos, en realidad están expresando lo que quieres hacer en la vida real y por algún motivo no te atreves.

De acuerdo con información del portal sexlecciones.com, los estudios que se han realizado al respecto sobre los sueños eróticos más comunes son estos:

Relaciones sexuales Posiciones particulares Coqueteos Besos, caricias y masturbación Estudios revelan que el 18% de las mujeres tienen sueños indeseados (con familiares, mujeres o hijos) Estudios revelan que el 9% tiene este tipo de sueños con famosos Estudios revelan que el 60% hombres sueñan con orgías o tríos

Esta es un recopilación del sitio listas.20minutos.es en el cual podemos hablar de cuáles son los sueños más recurrentes y qué probable significado tienen…

1.- Sexo con un desconocido

Es normal soñar con que tienes un extraño en la cama o a Brad Pitt, y es más común de lo que crees. No tiene que ser necesariamente porque te atraiga, lo que puede significar es que quisieras algo que ellos tienen, tal vez un mejor puesto de trabajo o incluso mejor apariencia.

2.- Sexo con familiares

Es uno de los clásicos femeninos en los que, según los psicólogos, no es que seas una degenerada, sino que ves en tu familiar una cualidad que admiras, pero que no está relacionada con atracción sexual.

3.- Sexo con alguien de tu mismo sexo

No tiene que ver con que seas homosexual, no tienes que alarmarte si es que te causa miedo, la atracción que tengas hacia esa persona no es necesariamente sexual, sino que se interpreta como admiración.

4.- Ser infiel

No es que hayas sido infiel en la vida consciente, sino que tal vez tienes una culpa con respecto a un flirteo, posiblemente, o a que te gustaría experimentar algo nuevo y es normal, no te preocupes.

5.- Tener sexo con tu ex

No es que vuelva a gustarte, sólo es una señal de que no estás tranquilo con algún aspecto de tu vida, no sólo en el aspecto sexual.

6.- Una orgía

Soñar que tienes relaciones sexuales en grupo es común, sobre todo en los hombres, debido a que es una necesidad de llamar la atención, de ser el centro de control.

7.- Sadomasoquismo

Soñar con que te atan o te golpean durante el sexo es común, pues con ello significa que quieres intentar salir de la rutina, tal vez de tu vida profesional o de pareja.

8.- Voyerismo

Es uno de los sueños masculinos más comunes y casi siempre tiene que ver con mirar a otros hombres tener sexo. No tiene que relacionarse con que alguno de ellos te atraiga, sino que si los conoces es tu forma de integrarlos a tu vida.

9.- Sexo con alguien que te cae mal

Tal vez en la vida real ni siquiera te parece atractivo, pero lo que el sueño significa, según los psicólogos, es que deberías ver en esa persona alguna cualidad que imitar.

10.- Masturbación y caricias

Este tipo de sueños eróticos pueden indicar que necesitas cuidarte un poco más para sentirte equilibrado y saludable.

Vía: de10