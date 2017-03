Fue a tomar un café a famosa cadena. La palabra que escribieron en su vaso fue humillante

Las dos niñas llegaron al sitio y pidieron una de esas deliciosas preparaciones de la cadena, pero cuando se dio cuenta de lo que habían escrito en el vaso quedó en shock.

Las niñas se quedaron sorprendidas ante la actitud de quien las había atendido, pues no podían comprender que alguien mayor se burlara de ese modo.

“Se sintió terrible porque lo escribió alguien mayor y ya saben como son los niños. Ella tenía muchas ganas de ir y esto la afectó mucho. Me llamó desde el café para decirme lo que había ocurrido y me dijo ‘no importa, sé que estoy gorda’. Es triste oír eso porque es una niña y no debería preocuparse por eso, además no está gorda, está pronto a crecer y es normal que su cuerpo cambie. El personal de cualquier tienda necesita formación para saber cómo tratar un cliente. Mi hija es activa y practica equitación, está sana y no está gorda, solo está creciendo”.