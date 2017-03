Escándalo por el abuso sexual a las gimnastas provocó salida del presidente de la Federación de EE.UU.

El crudo relato de Jamie Dantzscher, bronce en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000, formó parte de las más de 70 de acusaciones por abuso sexual hacia el médico Lawrence Nassar, responsable del equipo estadounidense de gimnasia por 30 años hasta 2015. Este jueves, casi un mes después de la dura emisión del reconocido programa de la CBS 60 Minutes, el presidente de la Federación de Gimnasia de Estados Unidos, Steve Penny, renunció a su cargo, presionado por el Comité Olímpico Estadounidense (USOC).

Penny dio un paso al costado durante una conferencia telefónica de la Junta de Directores de Gimnasia de Estados Unidos. El panel aceptó su dimisión y nombró al presidente del consejo de USA Gymnastics, Paul Parilla, para guiar a la organización durante la búsqueda del reemplazo de Penny.

“La junta cree que este cambio de liderazgo ayudará a USA Gymnastics a hacer frente a sus desafíos actuales e implementar soluciones para mover a la organización hacia adelante, en la promoción de un ambiente seguro para sus atletas en todos los niveles”, dijo Parilla.

Penny, quien llegó a la Federación en 1999 cuando Nassar ya era el responsable médico de los equipos estadounidenses, renunció luego de las repercusiones de los más de 70 casos de mujeres que denunciaron que Nassar abusó sexualmente de ellas durante sesiones de entrenamiento. El presidente fue señalado por su lentitud para notificar a las autoridades sobre las acusaciones de abuso sexual.

Sin dudas, el comentario más desgarrador sobre lo sucedido fue el de Jamie Dantzscher, quien ganó el bronce por equipos en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, fue abusada cuando tenía 13 años y hoy tiene 34. “Tenía un dolor en la espalda baja, del lado derecho, así que lo fui a ver. Puso sus dedos dentro de mí, movió mi pierna en círculos, me dijo que iba a sentir un chasquido y que eso colocaría mis caderas y el dolor de espalda desaparecería”, contó la gimnasta. “Continuó así hasta los Juegos de Sydney, cuando ya tenía 18 años”, agregó.

En esa emisión del programa 60 Minutes, además de Dantzscher dieron su testimonio Jessica Howard, campeona nacional de gimnasia rítmica entre 1999 y 2001, y Jeanette Antolin, quien fue parte del equipo en el Mundial de 1999. “Pensé que algo estaba mal pero no sentía que era capaz de decir nada, porque él era un doctor muy reconocido y yo era muy afortunada de que me atendiera”, dijo la primera. “Nunca me quejé porque así era el tratamiento, y no te quejas de un tratamiento”, expresó la otra.

Estas mujeres, como tantas otras, se animaron a denunciar los abusos luego de que en noviembre Nassar, de 53 años, fuera arrestado en Michigan con cargos de abuso sexual a una niña. En diciembre también fue acusado de pornografía infantil de acuerdo con el testimonio de un oficial del FBI que encontró al menos 37.000 fotos y videos en los discos duros de su computadora. Además, las atletas le imputan haberles introducido los dedos, sin guantes, en el ano y la vagina, y tocarles los pechos.