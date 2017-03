Hallan las primeras ranas fluorescentes del mundo.

En la investigación trabajaron científicos argentinos y brasileños. Se trataría de una variación de la especie Hypsiboas punctatus. Los anfibios utilizarían esos pulsos de luz para comunicarse.

Investigadores argentinos y brasileños hallaron en Santa Fe las primeras ranas fluorescentes del mundo. Según los científicos, se trata de una Hypsiboas punctatus, una especie que vive en los bosques tropicales de América del Sur y su principal característica era el punteo sobre su piel casi translúcida que va del amarillo al rojo.

Pero en esta variedad, el equipo interdisciplinario destacó algo especial: la fluorescencia.

El descubrimiento fue publicado la última semana en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Uno de los autores del hallazgo, el biólogo argentino Carlos Taboada, trabaja en la división de Herpetología del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia.

Taboada señaló a BBC Mundo que el descubrimiento, aunque se haya dado a conocer en los días pasados, data de algún tiempo.

“Encontramos la rana hace unos seis años, pero cuando nos dimos cuenta de que era fluorescente decidimos investigar cómo lo hace antes de darlo a conocer”, explicó.

Los especialistas señalan que el fenómeno de la fluorescencia ocurre por una combinación de emisión de glándulas de la piel y de linfa, la cual se filtra por las células pigmentarias también de la piel, que en la especie que es translúcida. Y creen que utilizan esos pulsos de luz para comunicarse.

A pesar de que el grado de fluorescencia de las ranas es alto (hasta un 30 por ciento), esta no puede verse a simple vista ya que el ojo humano no es suficientemente sensible.

Se requiere de una luz violeta o ultravioleta, ya que la fluorescencia es algo que ocurre cuando un objeto absorbe luz y la emite a una longitud de onda de menor energía.