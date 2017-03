Estas son las claves del orgasmo femenino. ¿Las aplicas?

Rodeado de gran aura de misterio, el orgasmo femenino es buscado por todos aunque continúa siendo un enigma para muchos. No obstante, un grupo de científicos logró identificar tres claves que podrían aumentar las oportunidad de la mujer de llegar el éxtasis en la intimidad en pareja. Descubre cuáles son los pasos que debes seguir.

Las 3 claves del orgasmo femenino, ¿las aplicas?

Un equipo de investigadores estadounidenses llevó a cabo un estudio en el que descubrieron una combinación de tres movimientos que más efectivamente podrían provocar un orgasmo en las mujeres durante el acto sexual en pareja.

El trío de la suerte está conformado por tres elementos: la estimulación genital, los besos profundos y el sexo oral.

Los científicos llegaron a esta conclusión después de analizar los datos recolectados a través de un encuesta en línea en la que participaron alrededor de 52 mil personas entre 18 y 65 años y que se encontraban en una relación con una persona.

Gracias a sus respuestas, se obtuvieron resultados muy iluminadores. David Frederick, autor principal de la investigación de la Universidad Chapman explicó que existe una serie de “brechas de orgasmo“, no sólo entre los sexos, sino también entre los individuos con diferentes orientaciones sexuales.

Los participantes del estudio, publicado en los Archivos de Comportamiento Sexual, fueron más de 50 mil personas, entre ellas más de 2.000 hombres y mujeres homosexuales, lesbianas y bisexuales.

La diferencia entre la cantidad de orgasmos entre mujeres de diferentes orientaciones sexuales resulta abismal. Mientras que el 95% de los hombres heterosexuales informaron que usualmente o siempre llegaron al clímax durante momentos sexualmente íntimos, sólo el 65% de las mujeres heterosexuales lo hicieron. Por el contrario, la cifra fue de 89% para los hombres gays, 86% para las mujeres lesbianas, 88% para los hombres bisexuales y 66% para las mujeres bisexuales.

Aunque la diferencia entre la cantidad de orgasmos de los hombres heterosexuales y las mujeres heterosexuales ya era conocida, este estudio permitió precisar mucho más la brecha entre mujeres lesbianas y mujeres heterosexuales.

De acuerdo a los investigadores, esta gran diferencia podría deberse en parte a que entre mujeres es más probable que se turnen en la inducción de orgasmos, y a que tengan una más amplia comprensión que los hombres sobre el hecho de que los orgasmos femeninos no están necesariamente asociados al sexo vaginal.

“Alrededor del 30% de los hombres realmente piensan que el coito es la mejor manera para que las mujeres tengan orgasmo, y eso es una especie de cifra trágica porque no podría ser más incorrecto”, indicó la coautora del ensayo, Elisabeth Lloyd, profesora de biología en la Universidad de Indiana y autora de The Case of the Female Orgasm (El Caso del Orgasmo Femenino).

La investigación concluyó que sólo el 35% de las mujeres heterosexuales siempre o usualmente llegan al orgasmo durante el sexo vaginal solo, con el 44% diciendo que rara vez o nunca lo hizo. Por el contrario, el 80% de las mujeres heterosexuales y el 91% de las lesbianas siempre o usualmente llegan al orgasmo con una combinación de estimulación genital, besos profundos y sexo oral, pero sin sexo vaginal.

Vía: Supercurioso