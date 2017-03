Ibrahimovic revela cuál fue la razón que lo “divorció” con Guardiola

Las decisiones de Pep Guardiola causaron efecto en el aspecto deportivo del sueco, que ahora reconoció que cada vez que se enfrenta a él le da “adrenalina”. “No es nada personal, sino parte del juego”.

Al llegar a Manchester United, se juntó con otro de los “enemigos” del ex entrenador del Barcelona, José Mourinho. En este caso, el delantero se rindió ante él: “Lo conozco, sé lo que quiere, cómo te motiva. Te dice a la cara si no lo estás haciendo bien y si tienes que mejorar. Con él no das el 100%, sino el 200%”.