Guillier dice tener “las piernas moradas” por críticas de Nueva Mayoría

El senador por Antofagasta ha sido cuestionado desde la Nueva Mayoría por no contar con un programa de gobierno y de ser sólo una figura afable que compite por La Moneda.

Ante esto, lamentó el “fuego amigo” y comparó su situación con Colo Colo, el equipo del que es hincha. “Una campaña es igual que el fútbol. Porque Colo Colo, por ejemplo, es el puntero todos quieren ganarle. Es obvio, usted no puede ser campeón si no le gana al que va punteando”, dijo en esta ciudad de la Región el Biobío “Así que es natural que haya una mayor crítica al candidato que puntea, por lo menos, dentro del sector del progresismo”, añadió.

Guillier dijo que presentará parte de su programa de gobierno en abril próximo y no en marzo, debido a la semana regional que lo tendrá nuevamente recorriendo Antofagasta.

“La gracia de las ideas es generar un programa un poquito más constructivo, porque hasta ahora le puedo asegurar que tengo las piernas moradas, sobre todo, por el fuego amigo”, expresó.

De acuerdo a los dicho del senador, “hemos decidido no hacer todo el paquete, porque si yo entrego todas las reformas van a decir, ‘Guillier entregó el programa’ y no se habló más del programa”.

“Aquí no andan interesado en el programa de los candidatos, sino en la distribución de los cargos parlamentarios, las listas que se van a llevar, si es una o dos, y cuánto te toca a ti y cuánto a mi. De programa yo no he escuchado ninguna discusión al interior de la coalición ni de la derecha. Están todos repartiéndose los cargos”, criticó.

El Ciudadano