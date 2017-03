La mujer que ha conquistado internet bailando cumbia [VIDEO]

Clara Cecilia Rossi – “Chispita”, como le dicen de cariño- es una mujer argentina de 74 años que ha cautivado al público de las redes sociales al publicarse un video en YouTube en el que baila al ritmo de la canción de cumbia “La Pollera amarilla”.

La grabación fue hecha el jueves pasado por su nieto, Joaquín Etcheverry, cuando Clara Cecilia estaba bailando en la cocina.

En un primer momento, el video fue subido a una página de cumbia de Facebook, donde en unos días logró más de 16 millones de reproducciones. Sin embargo, desde esta red social pasó a publicarse en la web de videos de Google, donde cuenta hasta el momento más de 176 mil reproducciones.

Apenas pasaron unos días desde que se compartió el video cuando Joaquín recibió, en su muro de Facebook, un mensaje que los dejó impresionados, según informó el portal argentino La Voz.

“¡Doña Clara! ¡No sabes cómo te busqué! Quería saber quién eras, sos una diosa, te amo. Primero te subí a mi Face y después a Cumbia Face. ¡Sos famosa! Tenés millones de visitas. Cómo me gustaría conocerte, me gustaría abrazarte. Vamos a ver cómo hacemos para abrazarnos. Sos divina, sos lo más, te amo”, le dedicó la mismísima Gladys del Carmen, cantante de “La Pollera amarilla”.

La anciana, ahora famosa en YouTube, no tuvo una vida fácil. La muerte de su madre y su pequeño hermano cuando tenía solo 3 años la marcó, y hace 8 años quedó viuda.

Sin embargo, siempre decidió ser alegre, comenta “Chispita”. “Fui enfermera 32 años, trabajé en los últimos años y me jubilé. Siempre me gustó divertirme y hacer divertir a los demás. A los abuelitos que no los iban a visitar yo les bailaba, les hacía pastelitos, tortas fritas. Esa es mi forma de vivir. Obviamente que sufro y hay cosas tristes, pero la vida es linda para vivirla”, señaló