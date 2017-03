MEO invita a la unidad a la centroizquierda para evitar triunfo de Piñera

Según el presidenciable, una victoria del ex Mandatario no sería una buena noticia ya que “como nosotros sabemos que tiene una relación complicada con sus negocios, no creemos que sea bueno que el próximo Presidente de Chile se dedique al crecimiento de los grandes empresarios”.

Por otro lado, ante la seguridad de ME-O respecto a que “el rey de los negocios truchos” –haciendo alusión a Piñera- llegará a segunda vuelta, emplazó a los dirigentes progresistas -dentro o fuera de la Nueva Mayoría- a acordar lo siguiente: “como decía un futbolista, que gane el más mejor, y que éste tenga el apoyo de los otros: pacto de gobernabilidad”.

Además instó a constituir “una lista parlamentaria que le dé mayoría al país para continuar transformando a Chile hacia una sociedad de derecho con crecimiento económico”. Seguidamente , Enríquez-Ominami manifestó que lo que le parece esencial es “dejar de insultarnos y darnos etiquetas. El grueso de los chilenos lo que quiere saber es cómo hacer para trabajar en Chile y vivir dignamente, porque, aunque trabajes en Chile, puedes ser muy pobre”.

El Ciudadano