Con apoyo para que El Belloto se convierta en comuna se lanzó el Frente Amplio Marga Marga

Con un salón repleto de personas provenientes de las cuatro comunas de Marga Marga, se realizó el lanzamiento del Frente Amplio de esa provincia de la Región de Valparaíso. La actividad se desarrolló el sábado 18 de marzo en la sede del Sindicato de Suplementeros de Villa Alemana, entre las 17:30 y las 19 horas.

Luego de una breve presentación, la concurrencia -compuesta por sujetos de distintas edades y de ambos sexos- se dividió en cuatro grupos: Quilpué, Villa Alemana, Olmué/Limache y El Belloto. En ellos, cada individuo indicó su motivación para participar, lo que le molesta del país y cuáles son sus sueños. Finalmente, un representante de cada círculo explicó ante la asamblea lo que habían expresado grupalmente.

Entre los mensajes más reiterados figuró la rabia que el ciudadano común siente ante un sistema que es dirigido por quienes concentran el poder económico, los cuales compran a los políticos y manejan a su antojo a los medios de comunicación. Para revertir esta situación y lograr una democracia de verdad, se planteó crear una nueva constitución a través de una Asamblea constituyente, así como otras medidas para empoderar a la ciudadanía.

En tanto, las personas que se agruparon en torno al territorio conocido como El Belloto, que es parte de Quilpué, expusieron el interés de esa comunidad para convertirse en una nueva comuna, junto con los problemas y necesidades de sus habitantes.

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

A modo de comunicado, los organizadores del encuentro difundieron el siguiente texto:

“Somos la gente común. Somos parte de la inmensa mayoría del país, que vive de su trabajo.

Somos mujeres y hombres de distintas edades, orígenes y trayectorias, que compartimos un mismo malestar: el país que vivimos ya no nos pertenece. Somos los endeudados, que viven con la inseguridad de que un familiar caiga enfermo, de que un hijo entre a estudiar, de jubilar, de que suceda algún evento que merme nuestra prosperidad. Somos los que nos movilizamos por una educación pública, gratuita y de calidad, por un medioambiente limpio, por el derecho a la vivienda y a envejecer dignamente, por ser reconocidas como mujeres con derechos. Somos quienes tienen esperanza de que Chile puede ser mejor.

Nuestro objetivo es construir un país para todos y todas. Un nuevo Chile donde los derechos sociales sean la base de una sociedad democrática y no el negocio de unos pocos. Un Estado garante de derechos sociales, como la educación, la salud, el trabajo digno, pensiones dignas, vivienda, etc. Crear una economía solidaria que ponga en el centro el desarrollo humano de nuestras comunidades, nuestras familias y no el bolsillo de una élite. Queremos un país participativo, democrático, transparente, donde las instituciones sean una herramienta para el servicio público y no espacios de corrupción y tráfico de influencias de unos pocos.

Para ello necesitamos construir un espacio amplio y ciudadano entre todas y todos, para transformar la sociedad y avanzar hacia más democracia, más libertades, más igualdad social e igualdad entre géneros, y más protección de los ecosistemas que sustentan la vida en común. Debemos encarnar en un espacio los sueños, las esperanzas, los anhelos de cambio de miles de jóvenes y no tan jóvenes, que quieren de Chile un país justo. Queremos ser una nueva fuerza con opción real de gobernar y de legislar en beneficio de la mayoría social, antes que permanecer sólo en el terreno testimonial. Sabemos que construir una alternativa política es un desafío de largo plazo, pero creemos urgente enfrentar juntos las elecciones de este 2017, proyectando esta nueva fuerza a los distintos espacios institucionales.

Nuestros principios son un programa transformador hecho por la gente, que garantice derechos sociales y fin al Estado subsidiario, una economía solidaria y sustentable, igualdad de géneros, democracia participativa y una ética pública que cambie la forma de hacer política. Para la gente y desde la gente. Tenemos total autonomía del interés empresarial, porque nuestro proyecto se debe a la gente común, a las grandes mayorías. También tenemos total autonomía de los partidos tradicionales, ya que éstos están capturados por intereses privados, sirviendo de empleador de los grandes grupos económicos.

Estamos construyendo Frente Amplio en todas las comunas, porque un nuevo Chile necesita y también una nueva forma de hacer política, abierta, honesta y participativa, de cara a la ciudadanía. Te invitamos a informarte y participar de estos encuentros, para definir en conjunto un programa orientado a construir un Chile que beneficie a quienes día a día trabajamos por hacerlo crecer.”

