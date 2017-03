Así fue el último mensaje que publicó María José López contra Gissella Gallardo antes de cerrar su Instagram

María José López, hace unos días sufrió el hackeo de su cuenta de Instagram.Para su fortuna de sus seguidores, la rubia pudo recuperar su red social.

Sin embargo, Gissella Gallardo esposa del futbolista Mauricio Pinilla, publicó una imagen en su red social donde pone en duda que haya sido víctima de un hackeo.

En el último capítulo del estelar de farándula de Chilevisión, Primer Plano, se recordó el escándalo del “Rey León” y la rivalidad que existe entre ambas mujeres.

Esta situación enojó a Coté, quien a través de su cuenta de Instagram se desahogó y habló de Gissella Gallardo y Mauricio Pinilla.

El sitio web Página 7, logró capturar las últimas palabras de María José, antes de que cerrara su Instagram de forma definitiva:

“Me siento agotada de tanta lesera. Iba a cerrar el Insta pero sé que tengo muchas personas que me tienen cariño aquí… de verdad me aburro de leer tanta mierda ¿Quieren saber lo que yo pienso de todo esto? NO sé quién hackeó mi Instagram y no me interesa saberlo, me da igual si Gissella y Mauricio creen que es mentira porque a mí no me interesa la vida de ellos en absoluto. Si a ellos yo no les importo deberían ser más consecuentes y no festinar con algo mío, subir una foto sabiendo que esto llevará una vez más a que se hable, me parece incoherente (¿no entiendo porqué tendría que ser yo la pegada? ¡plop!” y cuando hablan de estilos a mí no me gusta para nada el de ella, es hermosa pero no me gusta cómo se viste, ni como es, esa es la verdad)”, comenzó escribiendo la Coté.