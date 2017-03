“Nunca me había pasado”: la anécdota que le impidió a Luis Enrique continuar la conferencia de prensa

“Regla número uno cubriendo un partido del Barcelona: no quedarse dormido durante la conferencia de prensa de Luis Enrique”, dice el mensaje. Posteriormente un colega de Futterman intentó continuar con las preguntas pero Luis Enrique se resistía entre risas: “Espera no, ahora si que no va a poder ser”, dijo.

Pero después de beber un trago de agua lo pensó un poco mejor e intentó volver a la normalidad para responder, aunque pidió terminar con el compromiso “rápido”.