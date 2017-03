Bachelet y polémica por terreno de hija cerca de Dominga: “Es evidente la mala intención”

Tras la ceremonia donde se oficializaron los cambios en el ministerio de Medio Ambiente, la presidenta Michelle Bachelet aprovechó la ocasión para salir en defensa de su hija, Sofía Henríquez, y explicar la compra de terrenos cercanos al proyecto minero Dominga.

“Algo ha pasado en Chile que transforman algo normal en delito”, partió diciendo Bachelet, para luego explicar que “en 2013 yo conocí a una enfermera que tiene un centro de meditación en la zona y me dio el dato de estos terrenos”.

“Buscábamos tener algo como una cosa recreativa, y decidí comprarles a mis hijas esos terrenos, yo los pagué. Aquí no hay nada raro”, agregó la mandataria, con molestia evidente.

Además, Bachelet recalcó que “mi hija está súper afectada por algo que no es de su responsabilidad, que ella no quería y donde yo tomo la decisión de comprar el terreno (…) Esto no es negocio”.

Al ser consultada por la posibilidad de que se busque igualar las acusaciones contra Sebastián Piñera con esta polémica, la Presidenta sostuvo que “me parece claro que hay personas que han querido empatar cosas. Es evidente la mala intención”.

“Estamos en un año difícil, un año electoral, por lo que pido que levantemos la mirada. Mi hija no tiene por qué declarar”, finalizó Bachelet.

El Ciudadano