El jugador que se arrepiente de haber jugado ante Barcelona

El papelón del París Saint Germain en el Camp Nou ante el Barcelona será difícil de olvidar para los jugadores del equipo francés. Especialmente para Adrien Rabiot, la joven promesa del equipo galo, que reveló una situación particular sobre ese encuentro. El mediocampista contó a la prensa que jugó con una infección pulmonar, por lo que no estaba en óptimas condiciones físicas, y se mostró arrepentido: “Lo lamento porque no estaba al 100%”.

“Sí, lo confirmo, fue bastante difícil, pero quería jugar ese partido”, señaló el futbolista de 21 años luego que se filtrara esa información. “Quizás tenía que haber jugado otro en mi sitio, pero tenía muchas ganas de jugar este partido y está claro que estuve en dificultades”, agregó sobre su actuación.

Rabiot jugó todo el partido y tuvo serias dificultades, al igual que el resto del equipo, para frenar a los jugadores del Barcelona. Pero aunque no aparece como uno de los grandes culpables de cada uno de los goles que determinaron el 6-1 final, el jugador dio ventaja y eso, a ese nivel, se paga muy caro.

“Está claro que tuve una incidencia (la enfermedad). Lamento un poco haber jugado el partido con la infección”, añadió. La caída 6-1 del PSG en Barcelona dio por tierra con la ventaja de 4-0 que había logrado en la ida, y se convirtió en la mayor remontada en la historia de la competición.