Casi muere por algo que la mayoría hacemos en casa sin preocuparnos del riesgo (+Fotos)

No era la primera vez que le pasaba. Hace tres años, Dini Rasul sufrió un grave accidente que por poco no le cuesta la vida. Después de teñirse el pelo de rojo, el rostro de la joven comenzó a hincharse como una pelota hasta quedar irreconocible, y tuvo que acudir a urgencias ya que no podía hablar y casi ni respirar.



Pero el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra (y cinco, y seis…) y tres años después Dini ya se había olvidado del buen rato que pasó en el hospital con un tubo metido en la boca y decidió teñirse el cabello otra vez. Y claro, otra vez reacción alérgica que casi le cuesta la vida. ¡Qué sorpresa!

Los médicos le confirmaron que era alérgica a la parafenilendiamina (PPD), un producto que forma parte del tinte para el cabello, y desde entonces la joven ha decidido hacerle la guerra a los fabricantes de este tipo de productos tan nocivos, y quiere que se prohiban en el Reino Unido.

Vía Difundir