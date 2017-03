¿A favor o en contra? La polémica lección de una madre a sus hijos que no querían lavar los platos

Una madre con hijos adolescentes decidió tomar las riendas de una situación difícil que se da en muchos hogares. ¿Qué hacer cuando los más jóvenes de la casa no quieren colaborar con las tareas de limpieza, como por ejemplo enjuagar los platos y cubiertos? La mujer encontró una respuesta para esta problemática y fue su hija quien compartió la lección en las redes sociales.

Una enseñanza que se volvió viral

Un buen día, Patricia Pérez se cansó. Harta de la negativa de sus hijos a hacer las tareas más sencillas del hogar, como lavar la vajilla, esta madre decidió darles una lección a los jóvenes adolescentes para que aprendan las consecuencias de no colaborar en la casa.

¿Qué hizo? Muy simple. Decidió confiscar los cubiertos y los platos de buena calidad y los cambió por utensilios de materiales desechables. Fue Alyssa Perez, su hija, quien compartió la lección en la red social del pajarito azul, al compartir dos mensajes que, rápidamente, se volvieron virales.

I went to grab a fork and pic.twitter.com/DL9zh5OrqR

— Alyssa Perez (@alyssapperez) 21 de febrero de 2017