Critican fuertemente a Angelina Jolie por este detalle de su look en encuentro con arzobispo

Angelina Jolie, quien se encontraba en Londres para, en calidad de profesora, impartir clases en un máster sobre el papel de las mujeres en los conflictos bélicos, se reunió el pasado jueves con el arzobispo de Canterbury, Justin Welby.

Hasta aquí todo normal, pero cuando la actriz de 41 años se sentó junto al máximo representantes de la Iglesia de Inglaterra y ambos posaron para la prensa, los fotógrafos inmediatamente se percataron de algo que les saltó a la vista… ¡No tenía sostén!

La imágenes inmediatamente levantaron una gran polémica entre el sector más conservador religioso londinense, criticando a la actriz por lo que consideran una forma indecorosa de ir vestida a un encuentro de estas características. Varios medios británicos señalaron a la ex de Brad Pitt como una “provocadora”, mientras que quienes la defendían argumentaron que los pezones son parte del cuerpo humano, “supuestamente, obra de Dios”.

Angelina, como suele hacer en este tipo de ceremonias, siempre ha preferido la naturalidad y la comodidad.

As the actress said to the bishop… Angelina Jolie meets the Archbishop of Canterbury https://t.co/mFiekB4xfi pic.twitter.com/WKMM1T6G73

— The Sun (@TheSun) 18 de marzo de 2017