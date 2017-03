Tonka Tomicic apoya a Cathy Barriga ante incómoda situación y es aplaudida por televidentes

Polémica causó un hecho que ocurrió durante un evento al cual asistió la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. Todo comenzó cuando un ex compañero de “Mekano”, Rodrigo Cuadra, más conocido como el “Pera”, junto a Juan Andrés Salfate presentaron a la autoridad.

Resulta que ambos animadores tuvieron una particular forma de presentar a Barriga, recordando, incluso, su relación con Ronny Dance en los tiempos del programa juvenil. Esta situación molestó de sobremanera a la alcaldesa y lo hizo notar retirándose del lugar.

Un vídeo compartido por un usuario llamado Germán Antonio, dio cuenta de lo incómoda que fue la situación.

Ante esto, la animadora de televisión, Tonka Tomicic, quiso prestar todo su apoyo a Cathy Barriga, señalando durante la transmisión de “Bienvenidos”: “Ella es la autoridad comunal, están presentando a la alcaldesa, te están presentando a ti o están presentando a alguien… Entonces se presenta con cierto respeto y con cariño. Es la autoridad comunal, puede ser simpático igual, puedes tirar una talla, pero te juro que siento que no viene al caso. Qué bueno que se fue. Me parece perfecto porque ella como autoridad se merece lo mínimo. Es como que a ti te invitaran para algo muy importante y te empiezan a contar tu ‘curriculum’… No tiene sentido ¿Me entiendes? Es desubicado”.

Sin embargo, el panelista, Hugo Valencia, no estuvo de acuerdo con las palabras de Tomicic y le señaló: “¿Pero retirarse del lugar te parece que sea la mejor manera de reclamar, en el caso de Cathy Barriga? Es que perdón a mí me parece un tanto exagerada la reacción porque se transforma en un escándalo finalmente”.

Ante esto, Tonka no se quiso quedar callada y le respondió: “Creo que finalmente el hombre que lo hizo se quiso hacer el ‘chorito’ ¿Han visto que hay hombres que les gusta hacerse el ‘chorito’ diciendo ‘anduve con esta y esta’ ¿Una mujer diría algo así de un hombre? ‘Ay este anduvo…’ ¡No! Porque es una cosa más masculina que femenina”.

“Quizás no hubo una mala intención, pero sí un desatino tremendo. Yo quiero decir que estoy de acuerdo con que se haya ido, porque ahora, nunca más va a pasar algo así cuando sea presentada”, sentenció la animadora.

Ante sus palabras, muchos usuarios en Twitter hicieron saber que estaban de acuerdo con la reacción de la alcaldesa de Maipú:

#Bienvenidos13 Estoy totalmente de acuerdo con Tonka, ya esta bueno que la ninguneen, bien Caty — Elizabeth Muñoz (@Elizabe60447041) March 20, 2017

#Bienvenidos13 Hasta cuando hablan del pasado de ella respeto o es que son limitados y no pueden — lole69 (@Lole69Papacajo) March 20, 2017

#Bienvenidos13 MUY Desubicados! Hay que respetar a las autoridades y sobre todo a los amigos. Bien hecha la parada Sra. Alcaldesa. — Osvaldo (@Osvcarsa) March 20, 2017

#Bienvenidos13 Eso de llamar una mujer como la ex de alguien Es Puro Machismo….. Ella no Es de nadie Es Kathy Barriga ahora Es Alcaldeza. — Malu (@RadaMalu637) March 20, 2017