Estas celebridades se alejaron del mundo de la fama antes de tiempo para dedicarse a otra cosa

La fama es pasajera y llega un día en que los fans olvidan a aquellos que un día fueron sus favoritos; mientras, nacen nuevos ídolos. Entonces, los que un día ocuparon los primeros puestos tanto en series de TV como en películas ya no tienen nuevos proyectos y sus personajes son olvidados, al tiempo que la vida sigue.

Así es la realidad de algunos famosos que están lejos de los reflectores y los flashes de fotógrafos.

1. Vanilla Ice

Antes: Rapero.

Ahora: Inversionista inmobiliario y remozador de viviendas.

Después de su conocida demanda por derechos de autor -y de que el mundo del rap se olvidó de él-, Robert Matthew van Winkle lanzó un sitio web donde asesoraba a inversionistas principiantes con consejos sobre cómo invertir en bienes raíces y obtener ganancias redituables.

“Cuando vendía 1 millón de discos al día compré varias propiedades como una casa junto a la de Michael J. Fox, una gran residencia en Miami, una cabaña en las montañas de Utah; durante un receso de la gira visité mis propiedades y estaban llenas de telarañas, las vendí y, sorprendentemente, hice mucho dinero”.

2. Mara Wilson

Antes: Protagonista de la película Matilda.

Ahora: Escritora.

Mara Wilson reveló que no le gustaba actuar a pesar de haber sido una de las estrellas infantiles de los años 90 en películas como Mrs. Doubtfire y la famosa Matilda. Wilson se dio cuenta de que la vida de actriz no era lo suyo y se retiró poco tiempo después del éxito de sus películas. Se declaró bisexual después del rodaje Pulse en la ciudad de Orlando y a partir de ahí se ha dedicado a la literatura.

3. Charlie Prinze Jr.

Antes: Personaje de Ray Bronson en películas Sé lo que hicieron el verano pasado y Todavía sé lo que hicieron el verano pasado.

Ahora: Cocinero y escritor de libros de cocina.

Después del éxito de sus películas, descubrió que actuar no era lo suyo, así que escribió el libro de cocina Back to the Kitchen después de descubrir que era un gran cocinero. Su libro de 75 recetas cuenta historias personales sobre el actor; su esposa, Sarah Michelle Gellar, escribió el prólogo.

4. Danika McKellar

Antes: Personaje de Winnie Cooper en Los Años Maravillosos.

Ahora: Matemática.

Los años maravillosos pasaron y también su vida alrededor de los reflectores. Se graduó con honores en la UCLA con un grado en Matemáticas. Utilizando su fama aprovechó para promocionar libros de matemáticas.

5. Ariana Richards

Antes: Lex Murphy en la película Jurassic Park.

Ahora: Ama de casa y pintora.

Después de huir de los dinosaurios dejó de actuar para dedicarse a la pintura. En 1998 se graduó en Bellas Artes y Drama en Skidmore College. Actualmente vive con su esposo y su pequeño hijo.

6. Charlie Korsmo

Antes: Actor.

Ahora: Abogado con Doctorado.

Después de la película Hook su carrera infantil se detuvo. Al despedirse de la actuación se convirtió en un reconocido abogado, activista político y profesor. Actualmente es profesor de Derecho Corporativo y Finanzas en la Facultad de Derecho de la Universidad Case Western Reserve. Se graduó en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y recibió su título de Juris Doctor en la Facultad de Derecho de Yale en 2006.

7. Tom Selleck

Antes: Protagonista de la serie Mágnum.

Ahora: Agricultor de aguacates.

Después de marcar una generación con la serie de Mágnum Investigador Privado, Selleck siguió actuando esporádicamente, incluso tuvo un papel recurrente en la también popular serie de la Warner Bros, Friends. Ahora posee una granja de aguacates a la que dedica todo su tiempo.

8. Jeff Cohen

Antes: Chuck en la película Goonies.

Ahora: Abogado fundador de la compañía Cohen & Gardner, LLP.

Hollywood comenzó a olvidar al regordete Chuck en la película Goonies después de que entrara en la pubertad y comenzara a perder peso. Con su carrera como actor terminada, se convirtió en abogado y abrió su propia firma.

9. Gary Coleman

Antes: Arnold Jackson o “De qué estás hablando Willis” en la serie Blanco y Negro.

Ahora: Falleció en el 2010 debido a una caída.

Con solo 1.42 cm de estatura, derivado de una enfermedad congénita del riñón que detuvo su crecimiento a temprana edad, conquistó durante los 80 a toda una generación en la serie Blanco y Negro (Different Strokes, en inglés) y su singular frase: “de qué estás hablando Willis”. El programa de TV terminó y Coleman también creció, con lo que se fue al olvido. Después de demandar a sus padres y declararse en bancarrota en 1999, consiguió trabajo como guardia de seguridad.

Mientras trabajaba como guardia fue contactado por una admiradora de la serie a la que se negó a darle un autógrafo, la discusión terminó en una pelea y Coleman la golpeó en la cara. Fue arrestado y juzgado con una sentencia de 1 año y a pagar más de 1000 dólares por lesiones.

10. Liam Gallager

Antes: Cantante de Oasis.

Ahora: Dirige su propia marca de ropa.

La famosa banda inglesa intérprete de la canción Wonderwall estuvo envuelta en el escándalo por el gran odio que siempre se profesaron él y su hermano Noel, quien abandonó la banda en 2009 para seguir como solista. Durante los últimos años ha dirigido su marca de ropa Pretty Green desde Londres y se encarga, increíblemente, ¡de vestir a la gente como él! Tal parece que sí les gusta verse como Liam Gallager, pues sus informes indican que es una marca rentable.