Esta es la nueva vida de Ronny Dance en Estados Unidos

Este sábado Ronny Dance, volvió a ser tema de conversación nacional, luego de que en el evento realizado en la comuna de Maipú, Expo Otagamer, Pera Cuadra presentara a la alcaldesa Cathy Barriga como “la ex de Ronny Dance”.

Pero el chico de los pasos de baile más recordados del programa juvenil de Mega, Mekano, está alejado de la televisión ya que vive en Hackettstown, Nueva Jersey, hace casi un año.

El diario nacional Las Últimas Noticias, se contactó con Ronny para saber su impresión de lo ocurrido y ahí contó detalles de su nueva vida en Estados Unidos. “Hace un mes trabajo como supervisor de un grupo de cinco hispanos que limpian un supermercado para una empresa que es de un chileno residente”.

El ex chico Mekano, debe dormirse antes de las 21 horas, ya que se levanta a las tres de la madrugada para trabajar seis días a la semana. “A veces paso de largo porque me pagan el día extra. Me pasan a buscar y trabajo desde las cuatro hasta las nueve”, contó al medio.

Ahora, Ronny arrienda un espacio de un ambiente con un baño, amoblado y calefacción. Pero cuando recién llegó a fines de abril del 2016, “estaba como allegado. Después estuve tres meses sin pega y eso fue duro, porque además yo soy celiaco, tengo intolerancia al gluten. Afortunadamente, los gringos tienen muchos productos así en el supermercado, pero no es barato. No tenía mucha plata y me limitaba mucho. Dejé de comer hasta por dos días. Yo llegué con 90 kilos y ahora peso 75”.

El “bailarín”, contó que pretende estar de 10 a 15 años en Estados Unidos y que no pretende volver a nuestro país.

Vía TKM