10 famosas con una belleza única en su tipo

La belleza es un concepto abstracto y en ocasiones absurdo. Tenemos patrones aprendidos que nos generan una idea sobre qué es bonito o que no, pero en realidad la belleza, como dicen, está en el ojo de quien la mira.

Es por eso que es bueno recordar o presentar a algunas de las mujeres que han sabido cambiar esos patrones que tenemos.

Estas mujeres rompen los estereotipos y son consideradas esas bellezas que tienen algo especial que las diferencia del resto:

1.- Christina Ricci

Seguramente es LA mujer que ubicas como esa belleza que no tiene nada que ver con el estereotipo de ese entonces, morena, ojos grandes, esa actitud de roquera y desenfadada. Su enigmática y atípica belleza la convierten en un modelo de originalidad.

2.- Tilda Swinton

Tiene un físico fuera de este mundo. Usa pantalones en las alfombras rojas, tiene un rostro que dista mucho de las bellezas que solemos ver y su personalidad andrógina es un acierto en su look. Es aristócrata y su mamá pertenecía a la nobleza.

3.- Georgia May Jagger

La separación que tiene en sus dientes la hace muy especial, pero ella nunca lo ha considerado como un defecto. Sus labios gruesos combinan perfecto con los ojos que heredó de su madre Jerry Hall y la desfachatez de Mick Jagger.

4.- Vanessa Paradis

Durante los 80 y 90, ella era la súper modelo que reinaba en las pasarelas por su rostro asimétrico. Ha sido pareja de Lenny Kravitz y Johnny Depp. Su carrera despegó cuando promocionó el Coco de Chanel, con solo 18 años se convirtió en la reina de la catwalk.

5.- Helena Bonham-Carter

Si bien no ha envejecido con gracia, la actriz tiene una belleza muy especial, con rasgos gruesos que jamás se ha adaptado a las modas pasajeras. Fue durante muchos años la musa y pareja de Tim Burton hasta su separación en 2014.

6.- Rooney Mara

Frente amplia, labios delgados, cejas pobladas son la definición de belleza exótica. Es una actriz de carácter intenso, pero se reconoce como tímida. Si la recuerdas en The Girl With de Dragon Tatoo sabes que es capaz de portar cualquier look. Se rumora que es pareja de Joaquin Phoenix.

7.- Lara Stone

Actriz y modelo neerlandesa, con 33 años ya ha desfilado para Zac Posen, MaxMara, Fendi, Jean Paul Gaultier y Karl Lagerfeld. Desde hace unos años es de las modelos mejor pagadas, todo debido a la belleza especial que posee.

8.- Lily Cole

Su cabellera pelirroja y un rostro redondo de porcelana la ubican fuera del molde. Tiene apenas 21 años pero su cara aniñada ya es considerada una de las más hermosas en las pasarelas. Por cierto también es amante de las ciencias políticas.

9.- Cara Delevingne

Unas cejas impactantes, rostro afilado y algo masculino, tiene una piel digna de modelo, su actitud desenfadada la coloca como una de las favoritas de las pasarelas y el cine. Fuera de las cámaras le gusta estar sin maquillaje, es como su sello personal.

10.- Irina Shayk

Nació en Yemanzhelinsk, Rusia por ello sus rasgos felinos, unos labios carnosos, frente amplia y un cuerpazo increíble. Nació en 1986 y desde pequeña estudió en una escuela de modelos, ganó Miss Cheliábinsk en 2004 y desde ese momento su carrera despegó.

