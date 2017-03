Estaba de fiesta. Luego vio un tanque lleno de tiburones y decidió hacer algo descabellado

“¡Amigo salte, SALTE, SALTEEE!”

Si no estás familiarizado con Spring Break no te preocupes, que no es complicado. Son las vacaciones primaverales que se llevan a cabo en el hemisferio norte y, normalmente, la mayoría de los norteamericanos eligen la zona centro del continente para disfrutarlas en grande, con muchas fiestas donde el alcohol y el desenfreno son los principales ingredientes. Tentador, ¿no?