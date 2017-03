Esta incómoda foto te hará sentir pena por Justin Bieber

Es bien sabido que Justin Bieber no tiene interés en caerle bien a todo el mundo. Ha tenido problemas con celebridades y también con sus fanáticas, quienes hacen lo que sea por tener una foto con él.

Hace unas semanas, el cantante tuvo un encuentro desafortunado con una “fan”, quien lo persiguió para poder tomarle una foto, hasta que el joven le dijo: “estás invadiendo mi privacidad. No quiero una foto. Mira tu nivel de respeto. Vamos, mírate. Me enfermas”.

Ante sus palabras, fueron muchos lo que lo atacaron, sin embargo, una foto que se está viralizando da cuenta de lo incómodo que debe ser para Bieber no poder disfrutar de ningún momento a solas sin que esté sufriendo el acoso de la prensa o de sus seguidores.

Todo ocurrió mientras el cantante canadiense fue a comer con un grupo de amigos a Chargrill Charlie’s en Sídney, Australia. En la imagen difundida se ve a Justin Bieber sentado con su almuerzo y alrededor de su mesa muchas fanáticas mirándolo comer.

Una situación bastante incómoda para cualquiera…

Probably the first time I've felt sorry for Justin Bieber. The poor guy can't even go for chicken without a mob of baying fans tailing him. pic.twitter.com/yzgLYr24y2

— Joe Ellison (@Chevychased) March 17, 2017