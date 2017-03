Chile crece para unos pocos: Luksic, Paulmann, Ponce Lerou, los Matte y Piñera dentro de las mil fortunas más grandes del planeta

Forbes publicó su listado con las mayores fortunas a nivel mundial. En 2017, la familia Luksic volvió a ubicarse dentro de las 100 acumulaciones más prominentes, ocupando el lugar 84, con US$13.700 millones, cifra superior en US$2.600 al registro del año anterior. Además, la familia encabezada por Iris Fontbona es la más millonaria de Chile.

En segundo lugar a nivel nacional se ubica el controlador de Cencosud Horst Paulmann, con una fortuna de US$4.700 millones, aunque cayó en mil millones de dólares respecto del año anterior. De todas formas, sus millones lo sitúan en el lugar 384 a nivel global.

Con US$3.100 millones y ocupando el lugar 630 a nivel mundial aparece el controlador de SQM Julio Ponce Lerou.

La cuarta riqueza más grande de Chile se encuentra en manos de otro grupo controversial: la familia Matte, con US$2.800 millones. Los controladores de CMPC (papelera que se coludió en el mercado del papel tissue) incrementaron su caudal en US$500 millones.

No podía faltar el ex Presidente Sebastián Piñera, quien cuenta con US$2.700 millones, 200 millones más que en el período anterior. El ex mandatario se posiciona en el lugar 745 a nivel mundial y quinto en el país.

Más atrás quedaron Álvaro Saieh con US$2.500 millones (puesto 814 en el mundo), Luis Enrique Yarur con US$1.900 millones (lugar 1098) y Roberto Angelini con US$1.700 (posición 1234).

