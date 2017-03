Lo llamaron pedófilo por besar a su novia en público. Él no cree que ella se vea tanto menor

Son muchos los motivos que pueden llevar a una persona a convertirse en centro de atención en las redes sociales. Hoy en día, lo viral no necesariamente debe ser un video de Leo DiCaprio o la fórmula para adelgazar que encontraron las hermanas Kardashian. Más bien, basta con que algo genere impacto para que miles de usuarios en Internet comiencen a compartirlo. Acrobacias, deportes, infidelidad, romance, hay de todo. Sin embargo, lo que Shakey Finks, un hombre de 42 años, nunca había imaginado, es que su breve historia fuera a masificarse en diversos sitios web a tal punto que hoy tú te encuentras leyéndola.

Todo comenzó normalmente. Shakey conoció a Jessica, 32, hace ya unos meses y los 10 años que tenían de diferencia no fueron impedimento para que el vínculo entre ambos comenzara a fortalecerse. 10 años, a decir verdad, no es nada. Está lleno de personas que entablan relaciones con hombres o mujeres mucho menores y eso nunca ha sido un problema. Siempre que se respete la mayoría de edad, todo está bien. Sin embargo, hubo un factor que le jugó en contra a esta pareja. Algo que ni Shakey ni Jessica nunca hubieran imaginado, y tiene que ver con la apariencia física de la mujer.

Lo cierto es que las fotografías hablan por sí solas. Pero, ¿es para tanto?

Shakey asegura que prácticamente no puede salir de su casa junto a Jessica porque la gente lo llama pedófilo y a su vez, indica que la policía le ha pedido la identificación a su novia en varias oportunidades para probar que no es menor de edad.

El hombre ha recibido amenazas de todo tipo e, incluso, un grupo de personas se ha encargado de dejar fotografías con su rostro en las escuelas. Son carteles que dicen; “Él viola a pequeños niños en Stonehouse y a pequeñas niñas en Devonport”, citado por Mirror.

Tal ha sido el revuelo que ha causado toda esta situación que ambos Shakey y Jessica han salido a poner las cosas en su lugar.

“Nunca he sido arrestado ni me han procesado por nada en mi vida. Pero voy al pueblo y las madres sostienen a sus niños bien de cerca”, dijo el hombre a Mirror, que realmente ya no sabe qué hacer con toda esta situación.

“Una mujer le dijo que se alejara de sus niños y que su foto estaba circulando en los colegios locales”, señaló Jessica. “Esto nos ha entristecido muchísimo a los dos ya que las críticas son falsas y nos han causado ansiedad y depresión”, añadió.

Lamentablemente, las cosas se encuentran así para esta pareja y sólo queda esperar a que la situación se resuelva lo antes posible.

¿Tú qué opinas al respecto?