Mujer con el quiste ovarico más grande registrado, fue operada

Mujer con el quiste más grande registrado fue operada, en un intento exitoso para salvar su vida.

La mujer –que prefirió mantener su anonimato- era oriunda de México y tenía apenas 24 años de edad. El peso del quiste era similar al de un niño de 10 años, unos 33 kilos y la presión que ejercía le daba problemas para caminar, respirar, comer y una insuficiencia cardíaca debido a la compresión de sus órganos.

Los detalles de la operación solo se han hecho públicos después de que el paciente se recuperó por completo y ha vuelto a su vida cotidiana.

El Dr. Hanson, de la Ciudad de México, dijo: “Este es el mayor quiste he operado, era tan grande que ocupaba el 95% del abdomen de la paciente.

“Es muy raro operar en un quiste tan grande, que mide medio metro de diámetro y con una circunferencia de 157 cm.

“Si no hubiéramos operado habría llegado al punto en el la paciente no habría sido capaz de caminar, estaría severamente desnutrida por no poder comer.

“Es difícil decir cuánto tiempo hubiera vivido en las mismas condiciones, pero sería una pésima calidad de vida.

Foto de la paciente mexicana una vez que se le extirpo el quiste.

“De toda la investigación que he encontrado, Se cree que este es el mayor quiste ovárico en ser eliminado con cirugía.

El Dr. Hanson dijo: “Lo más preocupante con este tipo de quiste es que el 80% son benignos, pero hasta un 20% pueden ser malignos, no se sabe qué tipo es hasta después de sacarlo.

Mirror